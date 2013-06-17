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مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 608.5 مليون دولار

Mon Jun 17, 2013 12:53pm GMT
 
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القاهرة 17 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع أذون خزانة لأجل عام مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 608.5 مليون دولار اليوم الاثنين حيث بلغ متوسط العائد 3.882 بالمئة.

وتلقى البنك المركزي عروضا بقيمة 940.5 مليون دولار ودار العائد المقبول بين 3.770 و3.900 بالمئة.

وتحل الأذون محل إصدار مماثل لأجل عام قيمته 526 مليون دولار يستحق في 18 يونيو حزيران. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 