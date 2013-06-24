ارتفاع العوائد في مزاد لسندات خمسية مصرية

القاهرة 24 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفع متوسط العائد على سندات مصرية لأجل خمس سنوات في مزاد اليوم الإثنين مقارنة معه قبل نحو شهر وباع البنك المركزي نصف السندات المعروضة فقط.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية المصرية خلال الشهر الماضي وسط مخاوف من تحول احتجاجات مزمعة ضد الحكومة في 30 يونيو حزيران إلى أعمال عنف.

وقالت وزارة المالية اليوم الاثنين إن متوسط العائد على السندات التي تستحق في مايو ايار 2018 ارتفع إلى 15.84 في المئة من 15.727 في المئة في المزاد السابق في 27 مايو ايار.

وكان البنك المركزي عرض سندات للبيع بمليار جنيه مصري لكنه باع سندات بنصف مليار فقط.

وقال البنك إن عدة مزادات قادمة ستجرى قبل موعدها العادي. وسيعقد مزاد لبيع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر ولأجل تسعة أشهر في 26 يونيو حزيران بدلا من 30 يونيو وآخر لبيع اذون لأجل ستة اشهر ولأجل عام في 27 يونيو بدلا من أول يوليو تموز.

وسيعقد مزاد لبيع سندات لأجل ثلاث سنوات وأخرى لأجل سبع سنوات في 26 يونيو بدلا من الثاني من يوليو.

والأول من يوليو عطلة للبنوك في مصر.