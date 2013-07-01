تكلفة التأمين على ديون مصر تبلغ مستوى قياسيا إثراحتجاجات حاشدة
لندن أول يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر ارتفاعا حادا اليوم الإثنين بعد ان ان نزل ملايين المصريين في مظاهرات احتجاج على الرئيس المصري محمد مرسي.
وذكرت مؤسسة ماركت أن تكلفة التأمين على الدين ارتفعت بواقع 34 نقطة أساس إلى مستوى قياسي عند 900 نقطة أساس. ويعني مستوى 1000 نقطة ان الدين عالي المخاطر وربما يتعثر سداده.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون 200 نقطة اساس منذ منتصف في يونيو حزيران مع تصاعد التوترات السياسية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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