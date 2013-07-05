ماركت: تكلفة تأمين ديون مصر تتراجع 146 نقطة أساس

لندن 5 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت اليوم الجمعة تكلفة تأمين ديون مصر من خطر التخلف عن السداد لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلن الجيش تنحية الرئيس محمد مرسي.

وقال مستثمرون إن تنحية مرسي ستقود على الأرجح إلى تحسن الاقتصاد ومناخ الاستثمار في مصر.

وتراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لأجل خمس سنوات 146 نقطة أساس إلى 717 نقطة أساس وفقا لبيانات مؤسسة ماركت وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو حزيران.

وسجل التأمين على الديون المصرية أعلى مستوياته عند 925 نقطة اساس في وقت سابق هذا الأسبوع بعد ان أصدر الجيش إنذارا لمرسي.