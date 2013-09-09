انخفاض العائد على سندات مصرية لأجل ثلاث سنوات في مزاد

القاهرة 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل ثلاث سنوات في مزاد اليوم الإثنين بعد أن تشجعت السوق بتنفيذ خطط سياسية قد تؤدي لإجراء انتخابات في أوائل العام القادم.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات تراوح بين 12.50 و12.63 في المئة مقارنة مع نطاق من 13.63 إلى 13.79 في المئة في المزاد السابق في 26 أغسطس آب.

وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي في الثالث من يوليو تموز وأعلن عن خطط قد تؤدي لإجراء انتخابات في أوائل العام القادم وحكم مدني في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وقال متعامل "السوق تتطلع إلى فترة تتسم بسياسة نقدية ميسرة وعملية انتقال سلس على الصعيد السياسي وموقف أمني سيكون تحت السيطرة إلى حد كبير."