الببلاوي: ديون مصر لشركات النفط الأجنبية تبلغ نحو 6 مليارات دولار

القاهرة 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - نقلت صحيفة المصري اليوم عن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي اليوم الخميس قوله إن مديونية البلاد لشركات النفط الأجنبية تبلغ حوالي ستة مليارات دولار وإن الدولة بصدد التوصل إلى اتفاق لجدولة الديون.

وأضاف الببلاوي إن الوصول إلى تسوية مع شركات النفط الأجنبية سيؤدي لزيادة استثماراتها في مصر إلى 15 مليار دولار خلال عامين.

وكان المسؤولون في مصر يرفضون الكشف عن أرقام عن اجمالي ديون للشركات الأجنبية. وفي مقابلة مع رويترز في ابريل نيسان قال وزير البترول والثروة المعدنية السابق أسامة كمال "حجم المديونية رقم غير معلن ولن يفيد أحد معرفته."

وقال الببلاوي لصحيفة المصري اليوم "نحن مدينون للشركات الأجنبية بحوالي ستة مليارات دولار. (هذا) ما دفع الشركات للتوقف عن الاستثمار. نحن بصدد الوصول إلى اتفاق معهم لجدولة المديونية. الوصول إلى تسوية يؤدي إلى زيادة الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية خلال العامين المقبلين إلى 15 مليار دولار."