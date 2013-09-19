مصر ترد وديعة بملياري دولار لقطر بعد فشل محادثات تحويلها لسندات

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري لرويترز بالهاتف اليوم الخميس إن مصر ردت ملياري دولار إلى قطر كان البلد العربي الخليجي أودعها في البنك المركزي وذلك بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.

كانت قطر قدمت لمصر ثلاثة مليارات دولار في مايو أيار منها مليار دولار تم تحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.