ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد اليوم الخميس وباع البنك المركزي الكمية التي عرضها للبيع بأكملها.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون لأجل 182 يوما ارتفع إلى 11.082 في المئة في مزاد اليوم من 10.929 في المئة الأسبوع الماضي. وزاد العائد على أذون لأجل 357 يوما إلى 11.167 في المئة من 10.995 في المئة.