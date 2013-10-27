ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية

القاهرة 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم الأحد وباع البنك المركزي الحجم الذي طرحه بالكامل.

وقال البنك إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما ارتفع إلى 11.003 بالمئة في عطاء اليوم من 10.904 بالمئة الأسبوع الماضي. وزاد عائد الأذون لأجل 266 يوما إلى 11.131 بالمئة من 10.970 بالمئة.

وباع البنك ما قيمته مليارا جنيه مصري (290.29 مليون دولار) من أذون 91 يوما وما قيمته 3.5 مليار جنيه من أذون 266 يوما ليجمع المبلغ الذي أراده.