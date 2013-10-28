ارتفاع العوائد في مزاد للسندات المصرية

القاهرة 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت العوائد في مزاد للسندات الحكومية المصرية اليوم الإثنين وقلص البنك المركزي طرحا للسندات الخمسية.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على سندات الخمس سنوات ارتفع إلى 12.43 بالمئة في مزاد اليوم من 12.288 بالمئة في المزاد السابق.

وارتفع متوسط العائد على سندات العشر سنوات إلى 14.14 بالمئة من 14 بالمئة في المزاد السابق.

وقبل البنك المركزي طلبات شراء لسندات خمسية بقيمة 1.03 مليار جنيه مصري (149.50 مليون دولار). وكان حجم الطرح الأصلي 1.5 مليار جنيه. وباع البنك سندات عشرية بقيمة 1.5 مليار جنيه وهو نفس حجم الطرح الأصلي.

وقبل البنك المركزي طلبات شراء سندات لأجل 18 شهرا بقيمة 1.5 مليار جنيه وهو نفس حجم الطرح الأصلي. وارتفع متوسط العائد على هذه السندات إلى 11.450 بالمئة في مزاد اليوم من 11.315 بالمئة في المزاد السابق.

(الدولار = 6.8896 جنيه مصري)