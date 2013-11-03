ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية للأسبوع الثالث

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع عائد أذون الخزانة المصرية للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الأحد وباع البنك المركزي الحجم الذي طرحه بالكامل.

وقال البنك إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما زاد إلى 11.013 بالمئة في عطاء اليوم من 11.003 بالمئة الأسبوع الماضي. وزاد عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 11.190 بالمئة من 11.131 بالمئة.

كان البنك المركزي المصري خفض في 19 سبتمبر أيلول أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت مقيم في القاهرة "السوق تحمست أكثر من اللازم منذ خفض الفائدة الأخير ودفعت العوائد للانخفاض إلى مستويات غير مبررة. لذا تمر السوق بعملية تصحيح منذ ذلك الحين.

"ناهيك عن المخاطر السياسية والاقتصادية الجذرية التي تبرر ارتفاع العوائد."

وتبدأ غدا الاثنين محاكمة محمد مرسي أول رئيسي منتخب انتخابا حرا في تاريخ مصر وسط حملة أمنية على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها وبواعث قلق من أن الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش تعيد فرض دولة بوليسية.

وباع البنك ما قيمته مليارا جنيه مصري (290.35 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل 91 يوما و3.5 مليار جنيه من أذون 273 يوما وهي القيمة التي عرضها بالكامل.