ارتفاع عوائد السندات المصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع عائد السندات المصرية في مزاد اليوم الاثنين وباع البنك المركزي كل السندات المطروحة بالكامل.

وبلغ متوسط العائد على السندات لأجل سبع سنوات 13.44 بالمئة ارتفاعا من 13.10 بالمئة في المزاد السابق في 22 اكتوبر تشرين الأول. وارتفع أيضا عائد السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 12.18 بالمئة من 11.76 بالمئة.

وقال متعامل في الأدوات الثابتة الدخل مقيم في القاهرة "فقدت أحدث موجة صعود القوة الدافعة على ما يبدو ... يتزايد الغموض مع اتجاهنا إلى استفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وغيرها."

واضاف "العوامل الأساسية ما زالت هشة للغاية."

وقال البنك المركزي إنه قبل عروضا بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري (217.76 مليون دولار) لشراء سندات لأجل سبع سنوات وأخرى بنفس القيمة لشراء سندات لأجل ثلاث سنوات وهي القيمة التي عرضها بالكامل.