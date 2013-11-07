مقدمة 1-وزير: مصر تسهم بمبلغ 3.5 مليار دولار في زيادة رأسمال الإسلامي للتنمية

(لإضافة تصريح الوزير وقيمة المساهمة وخلفيات)

من أحمد لطفي

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم الخميس إن بلاده ستساهم بمبلغ 3.5 مليار دولار في زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية في جدة للحفاظ على حصتها بالبنك الذي يسعى لزيادة دعمه للمشاريع التنموية بالعالم الإسلامي.

وقال بيان لوزارة المالية اليوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق على طلب لوزارة المالية والبنك المركزى بمشاركة مصر في اكتتاب زيادة رأسمال البنك الإسلامى للتنمية.

ونقل البيان عن أحمد جلال وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك قوله "يبلغ حجم الزيادة فى رأسمال البنك (التي تساهم بها مصر)... نحو 3.5 مليار دولار لتبلغ نسبة مساهمة مصر بعد الاكتتاب 7.16 في المئة."

وبحسب البيان ستحصل مصر في مقابل هذه الزيادة على نحو 230 ألف و98 سهما في البنك.

والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة دولية تضم في عضويتها 56 دولة إسلامية ويعنى بدعم التنمية الاقتصادية في البلاد والمجتمعات المسلمة.

وبهذه المساهمة تحتفظ مصر بمكانتها كسابع أكبر مساهم بنسبة 7.14 بالمئة بينما تحتل السعودية المرتبة الأولى بنسبة 23.61 بالمئة.