ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 9 أشهر

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن عائد أذون الخزانة المصرية لأجل تسعة أشهر زاد في عطاء اليوم الأحد بينما تراجع عائد الأذون لأجل 91 يوما.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 11.211 بالمئة من 11.190 بالمئة في عطاء على أذون لأجل 273 يوما الأسبوع الماضي في حين تراجع العائد على أذون لأجل 91 يوما إلى 10.993 بالمئة من 11.013 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال متعامل مصري "السوق تتجه على نحو متزايد إلى تفضيل الأوراق ذات أجل الاستحقاق القصير. يبدو أن السوق غير مستعدة بعد للإقبال بقوة على الأوراق طويلة الأجل."