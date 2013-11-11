ارتفاع عوائد السندات الحكومية المصرية في مزاد

القاهرة 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن تكاليف الاقتراض الحكومية ارتفعت في مزاد اليوم الاثنين في وقت تكافح فيه البلاد لتغطية عجز هائل.

وبلغ متوسط العائد على السندات لأجل 18 شهرا 11.603 بالمئة ارتفاعا من 11.450 بالمئة في المزاد السابق في 29 اكتوبر تشرين الأول. وارتفع أيضا عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 12.73 بالمئة من 12.43 بالمئة في المزاد السابق.

وزاد أيضا متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 14.29 بالمئة من 14.14 بالمئة.

وقال البنك المركزي إنه قبل عروضا بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري (217.8 مليون دولار) لشراء سندات لأجل 18 شهرا وأخرى بنفس القيمة لشراء سندات لأجل خمس سنوات وهي القيمة التي عرضها بالكامل للشراء في الحالتين.

وباع البنك سندات بقيمة 978.1 مليون جنيه لأجل عشر سنوات بعدما طرح للبيع سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ولا يزال الاضطراب السياسي يخيم على التوقعات للاقتصاد المصري بعد قرابة ثلاث سنوات من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في مطلع 2011.