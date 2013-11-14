القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما في عطاء اليوم الخميس بينما ارتفع العائد على أذون لأجل عام وباع البنك المركزي كل القيمة المعروضة.

وقال البنك إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما التي تصدر في 19 نوفمبر تشرين الثاني تراجع إلى 11.151 بالمئة من 11.174 بالمئة الأسبوع الماضي. وبلغ العائد على الأذون لأجل 364 يوما 11.351 بالمئة مقارنة مع متوسط قدره 11.279 بالمئة في عطاء على أذون لأجل 357 يوما الأسبوع الماضي.

وباع البنك ما قيمته 2.5 مليار جنيه مصري (362.93 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل 182 يوما وأربعة مليارات من أذون 364 يوما وهي القيمة التي عرضها.