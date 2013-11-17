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تباين عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء الأحد

Sun Nov 17, 2013 1:46pm GMT
 
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القاهرة 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما بينما ارتفع عائد الأذون لأجل 273 يوما في عطاء اليوم الأحد باع فيه البنك المركزي جميع الأذون المعروضة.

وقال البنك إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما التي تصدر في 19 نوفمبر تشرين الثاني تراجع إلى 10.799 بالمئة من 10.993 بالمئة الأسبوع الماضي.

وزاد العائد على الأذون لأجل 273 يوما إلى 11.253 بالمئة مقارنة مع متوسط 11.211 بالمئة في مزاد على أذون خزانة لأجل 266 يوما الأسبوع الماضي.

وباع البنك ما قيمته ملياري جنيه (290 مليون دولار) من الأذون لأجل 91 يوما وما قيمته 3.5 مليار جنيه من الأذون لأجل 273 يوما وهي الكمية التي عرضها للبيع. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 