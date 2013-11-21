هبوط العائد على أذون خزانة مصرية لأجل 182 يوما وارتفاعه على أذون لأجل 357 يوما

القاهرة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - هبط العائد على أذون خزانة مصرية لأجل 182 يوما في مزاد اليوم الخميس بينما ارتفع العائد على أذون خزانة لأجل 357 يوما وباع البنك المركزي جميع كميات الأذون التي عرضها للبيع.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما التي ستصدر في 26 نوفمبر تشرين الثاني هبط إلى 11.037 في المئة من 11.151 في المئة في 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وبلغ العائد على الأذون لأجل 357 يوما 11.374 في المئة مقارنة مع متوسط عائد 11.279 في المئة في مزاد في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني. وبلغ العائد على أذون لأجل 364 يوما 11.351 في لمئة في مزاد الأسبوع الماضي.