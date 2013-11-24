تراجع عوائد أذون الخزانة المصرية

القاهرة 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجعت عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم الأحد وباع البنك المركزي كامل القيمة التي طرحها.

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إصدار 26 نوفمبر تشرين الثاني تراجع إلى 10.662 بالمئة من 10.799 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجع عائد الأذون لأجل 266 يوما إلى 11.236 بالمئة من متوسط بلغ 11.253 بالمئة الأسبوع الماضي.