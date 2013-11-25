ارتفاع عوائد السندات المصرية لأجل 18 شهرا وخمس سنوات

القاهرة 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن تكاليف الاقتراض الحكومية لأجل 18 شهرا وخمس سنوات ارتفعت في حين هبطت تكاليف الاقتراض لأجل عشر سنوات في مزادات عقدت اليوم الاثنين.

وبلغ متوسط العائد على السندات لأجل 18 شهرا 11.646 بالمئة ارتفاعا من 11.603 بالمئة في المزاد السابق في 11 نوفمبر تشرين الثاني. وارتفع أيضا عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 13.103 بالمئة من 12.73 بالمئة في المزاد السابق. وتراجع متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 11.646 بالمئة من 14.29 بالمئة.

وقال البنك المركزي إنه قبل عروضا بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري (218 مليون دولار) لشراء سندات لكل من الآجال الثلاثة وهي القيمة التي عرضها بالكامل للشراء.