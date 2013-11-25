مصر تبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 1.8 مليار دولار لأجل عام

القاهرة 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع اليوم الاثنين أذون خزانة دولارية بقيمة 1.8 مليار دولار لأجل عام وهي أكبر من الكمية التي طرحها على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.