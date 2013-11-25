مصر تبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 1.8 مليار دولار لأجل عام
القاهرة 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع اليوم الاثنين أذون خزانة دولارية بقيمة 1.8 مليار دولار لأجل عام وهي أكبر من الكمية التي طرحها على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
وانخفض متوسط العائد على الأذون الدولارية إلى 2.739 في المئة من 3.882 بالمئة في المزاد السابق في 17 يونيو حزيران.
وتستحق الأذون في 25 نوفمبر تشرين الثاني 2014.
وكان البنك عرض في 21 نوفمبر الحالي بيع اذون دولارية بقيمة 1.7 مليار دولار.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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