تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية

القاهرة أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجعت عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم الأحد وباع البنك المركزي كامل القيمة التي طرحها.

وقال البنك المركزي إن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما إصدار الثالث من ديسمبر كانون الأول تراجع إلى 10.624 بالمئة من 10.662 بالمئة الأسبوع الماضي. وبلغ عائد الأذون لأجل 273 يوما 11.150 بالمئة انخفاضا من متوسط قدره 11.236 بالمئة في عطاء مماثل لأذون لأجل 266 يوما الأسبوع الماضي.