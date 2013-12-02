ارتفاع عائد السندات المصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت عوائد السندات المصرية في عطاء اليوم الاثنين وباع البنك المركزي كامل القيمة المعروضة.

وزاد متوسط عائد السندات لأجل سبع سنوات إلى 13.904 بالمئة من 13.740 بالمئة في العطاء السابق يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني. وارتفع عائد السندات الثلاثية إلى 12.398 بالمئة من 12.222 بالمئة.

وأدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر منذ أطاحت انتفاضة شعبية بحسني مبارك في 2011 إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح. وفي يوليو تموز أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

وقال البنك المركزي إنه قبل عروضا قيمتها 1.5 مليار جنيه (218 مليون دولار) لسندات السبع سنوات ومثلها لسندات الثلاث سنوات.