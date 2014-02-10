بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضا لمصر لمشروع محطة كهرباء

بروكسل 10 فبراير شباط (رويترز) - وافق بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الإثنين على تقديم قرض بقيمة 205 ملايين يورو لمشروع محطة كهرباء في مصر وذلك بهدف توسعة البنية التحتية للطاقة وتحفيز النمو في البلاد.

وقال البنك في بيان إن المشروع يتعلق بتحويل محطة كهرباء تعمل بالدورة المفتوحة إلى نظام الدورة المركبة لزيادة إنتاجها 50 في المئة إلى 1500 ميجاوات.

وقال فيليب دو فونتين فيف نائب رئيس البنك "نهدف من خلال المشروع إلى تعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية للاقتصاد المصري وخلق وظائف."

وتقع المحطة بالقرب من مدينة الإسماعيلية في شمال شرق مصر على مقربة من قناة السويس.

وعلى مدى العامين الماضيين وافق بنك الاستثمار الأوروبي على قروض تزيد على مليار يورو لمشروعات في مصر من بينها 637 مليون يورو استثمرت في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتتضمن مشروعات للمياه وتمويلا للمشروعات الصغيرة.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في مصر من اثنين في المئة في 2013 إلى 2.2 في المئة في 2014 - وهو أعلى معدل منذ عام 2010 - بحسب تقرير من البنك الدولي الشهر الماضي.