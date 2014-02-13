مصر تصدر أذون خزانة لأجل عام قيمتها 800 مليون دولار

القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيطرح أذون خزانة لأجل عام مقومة بالدولار الأمريكي قيمتها 800 مليون دولار للإصدار في 18 فبراير شباط. وسيطرح عطاء الأذون في 17 فبراير شباط.