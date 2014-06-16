المركزي المصري يبيع أذون خزانة دولارية قيمتها 725.5 مليون دولار
القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 725.5 مليون دولار في عطاء اليوم الاثنين وبلغ متوسط العائد 2.236 بالمئة.
ووصلت العروض الإجمالية إلى 945.5 مليون دولار. وكانت وزارة المالية حددت الحجم الأصلي للإصدار عند 600 مليون دولار. وبلغ أقل عائد 2.17 بالمئة وأقصى عائد 2.24 بالمئة.
وكان متوسط العائد 2.433 بالمئة في الإصدار السابق لأذون خزانة دولارية لأجل عام وذلك في 13 مايو أيار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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