مصر تصدر أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 550 مليون يورو

القاهرة 21 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس إنه سيطرح للبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 550 مليون يورو في 26 أغسطس آب.

وقال البنك إن العطاء سيعقد في 25 من أغسطس آب.