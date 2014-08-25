المركزي: مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام قيمتها 623.4 مليون يورو

القاهرة 25 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع ما قيمته 623.4 مليون يورو (822.76 مليون دولار) من أذون خزانة لأجل عام متجاوزا القيمة التي عرضها على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.