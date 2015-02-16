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مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1.12 مليار دولار ومتوسط عائد 2.23%

Mon Feb 16, 2015 11:38am GMT
 
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القاهرة 16 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع أذون خزانة بقيمة 1.12 مليار دولار لأجل عام وبمتوسط عائد 2.23 بالمئة في عطاء اليوم الاثنين.

وقال البنك إن أقل عائد بلغ 2.2 بالمئة بينما بلغ أعلى عائد 2.23 بالمئة. كانت مصر باعت أذون خزانة بقيمة 971.3 مليون دولار لأجل عام في عطاء في يناير كانون الثاني بمتوسط عائد 2.125 بالمئة.

وتحولت الحكومة بشكل أساسي إلى سوق النقد المحلية لتمويل العجز العام منذ انتفاضة عام 2011 التي تسببت في نزوح كثير من المستثمرين الأجانب.

وتخطط لبيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار إلى المستثمرين العالميين هذا العام. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 