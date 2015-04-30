وزير مالية مصر: نأمل بطرح صكوك في بداية 2015-2016
من إيهاب فاروق
القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الخميس إن بلاده تتطلع لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في بداية السنة المالية القادمة 2015-2016.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي "نأمل طرح صكوك على الأقل بنظام الإجارة مع بداية العام المالي الجديد."
وأضاف أن الوزارة سيكون لديها هيئة شرعية تنظر في إصدارات الصكوك.
وذكر دميان أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الصكوك وإرسال المسودة للبنك الإسلامي للتنمية لأخذ رأي الهيئة الشرعية مشيرا إلى أن أهم تعديل "هو أن الصكوك تصدر برعاية الحكومة". (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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