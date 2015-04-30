وزير مالية مصر: نأمل بطرح صكوك في بداية 2015-2016

من إيهاب فاروق

القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الخميس إن بلاده تتطلع لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في بداية السنة المالية القادمة 2015-2016.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي "نأمل طرح صكوك على الأقل بنظام الإجارة مع بداية العام المالي الجديد."

وأضاف أن الوزارة سيكون لديها هيئة شرعية تنظر في إصدارات الصكوك.