مصر تقترض 500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروع إسكان اجتماعي

القاهرة 6 مايو أيار (رويترز) - قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء إن بلاده حصلت الليلة الماضية على موافقة البنك الدولي على إقراضها 500 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي.

وتعمل مصر على توفير مليون وحدة سكنية لمواطنيها ضمن مشروع "المليون وحدة" للإسكان الاجتماعي خلال خمس سنوات.

ونقل بيان صحفي عن الوزير قوله "سيتم منح القرض فورا بنسبة تتراوح بين 25 إلى 40 بالمئة وسيتم توجيهها إلى تنفيذ عدد من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي."

وتشهد مصر حاليا العديد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية والتي ستساهم بشكل واضح في انتعاش الاقتصاد المنهك منذ أربعة سنوات بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وقال مدبولي إن وزارته تنفذ حاليا "170 ألف وحدة في المشروع الاجتماعي للإسكان... تنتهي من تنفيذها نهاية أواخر العام الجاري ليرفع عدد الوحدات المنتهية إلى 250 ألف وحدة أي 25 بالمئة من المشروع خلال عام ونصف."