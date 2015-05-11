Sat 24 Dec 2016 | 23:55 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصر تصدر أذون خزانة قيمتها 1.302 مليار دولار بمتوسط عائد 2.643%

Mon May 11, 2015 12:54pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل عام مقومة بالدولار الأمريكي قيمتها 1.302 مليار دولار وبمتوسط عائد 2.643 بالمئة وذلك في عطاء طرحه اليوم الاثنين.

وقال البنك إن أقل عائد بلغ 2.6 بالمئة وأعلى عائد 2.65 بالمئة. كانت مصر باعت ما قيمته 1.12 مليار دولار من أذون الخزانة لأجل عام في عطاء في فبراير شباط وبمتوسط عائد 2.23 بالمئة.

وتعتمد الحكومة اعتمادا كبيرا على سوق النقد المحلية لتمويل العجز منذ أوائل 2011 عندما تسببت انتفاضة شعبية في فترة طويلة من القلاقل السياسية والاقتصادية التي أخافت الكثير من المستثمرين الأجانب. وتنوي الحكومة طرح سندات قيمتها 1.5 مليار دولار على المستثمرين العالميين هذا العام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 