كربون القابضة المصرية تتطلع لاقتراض 4 مليارات دولار بنهاية العام

أبوظبي 25 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة كربون القابضة المصرية اليوم الاثنين إن الشركة تأمل باستكمال صفقة تمويل بالاقتراض قيمتها أربعة مليارات دولار مع وكالات لائتمان الصادرات لدعم مشروعها التحرير للبتروكيماويات بحلول نهاية العام الحالي.

ومن المقرر أن يقام مشروع التحرير - أحد أكبر مشروعات البتروكيماويات في مصر - عند الطرف الجنوبي لقناة لسويس في العين السخنة. وقالت بروجكت فاينانس انترناشونال التابعة لتومسون رويترز إن المشروع سيشمل وحدة لتكسير النفتا بطاقة أربعة ملايين طن سنويا ومصنعا للبتروكيماويات.

وقال باسل الباز الرئيس التنفيذي لشركة كربون القابضة للصحفيين على هامش مناسبة في أبوظبي إن التسهيل الائتماني البالغ أجله 17 عاما تقدمه خمس منظمات.

والمنظمات الخمس هي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وبنك التصدير والاستيراد الكوري ومؤسسة تأمين التجارة الكورية وساس الإيطالية ومؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الأمريكية.

وقال الباز "نتوقع أن نتمكن من توقيع جميع التسهيلات الائتمانية قبل نهاية هذا العام ... نحن في مرحلة متقدمة جدا جدا من المشروع." ولم يوضح الباز سبل تمويل التكلفة المتبقية للمشروع.

وأضاف أنه يتوقع البدء في بناء المشروع في الربع الأول من 2016 وبدء الإنتاج بعد ذلك بخمس سنوات "إذا أردنا أن نكون متحفظين".