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مصر تصدر أذون خزونة قيمتها 728.5 مليون دولار بمتوسط عائد 2.837%

Mon Jun 15, 2015 2:54pm GMT
 
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القاهرة 15 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل عام مقومة بالدولار الأمريكي قيمتها 728.5 مليار دولار وبمتوسط عائد 2.837 بالمئة وذلك في عطاء طرحه اليوم الاثنين.

وقال البنك إن أقل عائد بلغ 2.8 بالمئة وأعلى عائد 2.85 بالمئة. كانت مصر باعت ما قيمته 1.302 مليار دولار من أذون الخزانة لأجل عام في عطاء في مايو أيار بمتوسط عائد 2.643 بالمئة.

وتعتمد الحكومة اعتمادا كبيرا على سوق النقد المحلية لتمويل العجز منذ أوائل 2011 عندما تسببت انتفاضة شعبية في فترة طويلة من القلاقل السياسية والاقتصادية التي أخافت الكثير من المستثمرين الأجانب. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 