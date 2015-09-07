وزير المالية المصري: سنخرج لسوق السندات العالمي في النصف/2 من 2015-2016

القاهرة 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الاثنين إن مصر ستعاود دخول سوق السندات العالمي في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 .

وقال دميان لرويترز على هامش مؤتمر يورومني الذي بدأ أعماله اليوم "سنخرج لسوق السندات العالمي في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 إن شاء الله."

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وقد باعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.