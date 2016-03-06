ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية في مزاد الأحد

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر في مزاد اليوم الأحد.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 11.596 بالمئة مقارنة مع 11.572 بالمئة في المزاد السابق يوم 28 فبراير شباط.