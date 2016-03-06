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ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية في مزاد الأحد

Sun Mar 6, 2016 11:03am GMT
 
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القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر في مزاد اليوم الأحد.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 11.596 بالمئة مقارنة مع 11.572 بالمئة في المزاد السابق يوم 28 فبراير شباط.

وزاد العائد على الأذون لأجل 273 يوما إلى 12.476 بالمئة من 12.447 بالمئة في مزاد مماثل يوم 28 فبراير شباط. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 