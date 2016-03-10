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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة بعطاء اليوم

Thu Mar 10, 2016 11:36am GMT
 
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القاهرة 10 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 12.222 بالمئة من 12.108 بالمئة في العطاء السابق يوم الثالث من مارس آذار. وزاد العائد على أذون لأجل 357 يوما إلى 12.514 بالمئة من 12.444 بالمئة في العطاء المماثل يوم الثالث من مارس آذار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 