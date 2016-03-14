عوائد سندات الخزانة المصرية تقفز في عطاء اليوم

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة بعوائد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات وعشر وذلك بعد ساعات من قيام البنك بخفض قيمة الجنيه في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة.

قفز متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 15.050 بالمئة من 13.655 بالمئة في العطاء السابق يوم 15 فبراير شباط.