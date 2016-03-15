إعادة-مقابلة-الأهلي المصري يطرح خيارات دولارية قابلة للاستدعاء

(إعادة لخبر أرسل الليلة الماضية لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة الثالثة)

من أسماء الشريف

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - قال البنك الأهلي المصري المملوك للدولة اليوم الاثنين إنه سيبدأ طرح خيارات دولارية قابلة للاستدعاء على المستثمرين الأجانب في إطار جهود إعادة جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

وقال عمرو مصطفى مدير مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك لرويترز بالهاتف إن الخطوة تهدف إلى تطمين المستثمرين بسوق الدين.

وقال "نعرض هذا على المستثمرين المحتملين الذين يريدون الاستثمار والقيام بعمليات للاستفادة من فروق العائد على العملات ليكون بوسعهم تحقيق زيادة في العائد إذا قارنوه بالاستثمار في الدولار."

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الاستيراد من نقص في العملة الصعبة منذ القلاقل التي أعقبت انتفاضة 2011 وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. وهوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في فبراير شباط.

والخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة خطوات لجذب السيولة الدولارية للنظام المصرفي. وفي وقت سابق اليوم خفض البنك المركزي قيمة الجنيه إلى 8.85 للدولار من 7.7301.

وبعدها مباشرة أعلن البنك الأهلي وبنك مصر أكبر بنكين حكوميين في البلاد أنهما سيطرحان شهادات استثمار بالجنيه المصري بعائد 15 بالمئة مقابل العملة الصعبة.