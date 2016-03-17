ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 شهور وعام مع رفع الفائدة

وارتفع عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 13.268 بالمئة مقارنة مع 12.222 بالمئة في العطاء السابق في العاشر من مارس اذار. وزاد العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 13.589 بالمئة من 12.514 بالمئة في العطاء السابق في العاشر من مارس.