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ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 شهور وعام مع رفع الفائدة

Thu Mar 17, 2016 5:09pm GMT
 
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القاهرة 17 مارس آذار (رويترز) - قفزت عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة شهور وعام في عطاء اليوم الخميس بعد فترة وجيزة من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس.

وارتفع عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 13.268 بالمئة مقارنة مع 12.222 بالمئة في العطاء السابق في العاشر من مارس اذار. وزاد العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 13.589 بالمئة من 12.514 بالمئة في العطاء السابق في العاشر من مارس.

كانت العوائد قد ارتفعت توقعا لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس.

وقبل دقائق من إعلان أسعار عوائد الأذون قال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية 150 نقطة أساس بعد اجتماعه. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 