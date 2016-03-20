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قفزة بعائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و273 يوما

Sun Mar 20, 2016 12:40pm GMT
 
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القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات لوزارة المالية المصرية قفزة كبيرة بعائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وارتفع متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما إلى 13.061 بالمئة مقارنة مع 11.591 بالمئة في العطاء السابق يوم 13 مارس آذار. وزاد عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 13.987 بالمئة من 12.478 بالمئة في العطاء المماثل يوم 13 مارس آذار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 