عائد سندات الخزانة المصرية أجل 1.5 و3 و7 سنوات يقفز بعد رفع الفائدة

القاهرة 21 مارس آذار (رويترز) - سجل العائد على سندات الخزانة المصرية صفرية الكوبون أجل عام ونصف العام وثلاث سنوات وسبع سنوات قفزة قوية في عطاء اليوم الاثنين بعد أن رفع البنك المركزي الاسبوع الماضي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس بما يفوق التوقعات.

وقفز متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 14.631 في المئة من 12.719 في المئة في العطاء السابق الذي طرح في السابع من مارس آذار.

كما ارتفع متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية أجل ثلاث سنوات إلى 15.115 في المئة من 13.408 في المئة في عطاء السابع من مارس آذار.

وزاد متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية أجل سبع سنوات إلى 16.921 في المئة من 15.080 في المئة في عطاء السابع من مارس آذار.