عائد أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر وعام يقفز في عطاء الخميس

القاهرة 24 مارس آذار (رويترز) - قفز العائد على أذون الخزانة المصرية أجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس بعد مرور أسبوع على قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس بما يفوق التوقعات السابقة.

وبلغ العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما 13.750 في المئة مقابل 13.268 في المئة في العطاء السابق في 17 مارس آذار في حين ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 14.321 في المئة من 13.589 في المئة في عطاء 17 مارس.

ويرتفع العائد منذ أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75 في المئة من 9.25 في المئة وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 11.75 في المئة من 10.25 في المئة.