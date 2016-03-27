Sat 24 Dec 2016 | 23:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

قفزة بعائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و266 يوما

Sun Mar 27, 2016 11:52am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 27 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 13.217 بالمئة من 13.061 بالمئة في العطاء السابق يوم 20 مارس آذار. وصعد العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 14.260 بالمئة مقابل 13.987 بالمئة في العطاء المماثل يوم 20 مارس آذار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 