قفزة بعائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و266 يوما

القاهرة 27 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 13.217 بالمئة من 13.061 بالمئة في العطاء السابق يوم 20 مارس آذار. وصعد العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 14.260 بالمئة مقابل 13.987 بالمئة في العطاء المماثل يوم 20 مارس آذار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)