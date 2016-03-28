ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 5 سنوات في مزاد اليوم

القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على سندات خزانة لأجل خمس سنوات في مزاد اليوم الاثنين مواصلا اتجاهه الصعودي منذ أن قام المركزي برفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس هذا الشهر.