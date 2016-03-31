انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر وسنة
القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) - هبط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.
وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 13.683 بالمئة مقارنة مع 13.750 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 24 مارس آذار في حين نزل العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 14.231 بالمئة مقابل 14.321 بالمئة في العطاء السابق.
وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية في العطاءات منذ أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في 17 مارس آذار. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.