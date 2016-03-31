مقدمة 1-انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة في مزاد

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القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وسنة هبط في عطاء اليوم الخميس باعت فيه وزارة المالية كل المعروض.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 13.683 بالمئة مقارنة مع 13.750 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 24 مارس آذار في حين نزل العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 14.231 بالمئة مقابل 14.321 بالمئة في العطاء السابق.

وباعت وزارة المالية جميع الأذون لأجل 182 يوما التي عرضتها بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري كما باعت كل الأذون لأجل 364 يوما بقيمة خمسة مليارات جنيه.

وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية في العطاءات منذ أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 مارس آذار.

وقاله مصرفيون إن الحكومة خفضت حجم السندات طويلة الأجل من خلال إسقاط السندات لأجل سبع وعشر سنوات من إصداراتها وزادت حجم الأذون الأقصر أجلا التي تطرحها وذلك في محاولة منها لتقليص تكلفة الاقتراض.