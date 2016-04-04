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انخفاض العائد على سندات مصرية في مزاد اليوم

Mon Apr 4, 2016 12:17pm GMT
 
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القاهرة 4 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على سندات حكومية في مزاد اليوم الاثنين.

وتراجع متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 14.219 بالمئة من 14.631 بالمئة في المزاد السابق يوم 21 مارس آذار.

ونزل العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث سنوات إلى 14.639 بالمئة من 15.115 بالمئة في مزاد 21 مارس آذار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 