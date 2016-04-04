انخفاض العائد على سندات مصرية في مزاد اليوم

القاهرة 4 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على سندات حكومية في مزاد اليوم الاثنين.

وتراجع متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 14.219 بالمئة من 14.631 بالمئة في المزاد السابق يوم 21 مارس آذار.