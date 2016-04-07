انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 13.557 بالمئة مقارنة مع 13.683 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 31 مارس آذار. ونزل العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 13.944 بالمئة مقابل 14.231 بالمئة في العطاء السابق.