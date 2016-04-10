انخفاض العائد على أذون خزانة مصرية لأجل 91 و266 يوما في مزاد اليوم

القاهرة 10 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن العائد على أذون خزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر انخفض في مزاد اليوم الأحد.

وهبط متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما إلى 12.770 في المئة من 12.950 في المئة في المزاد السابق في الثالث من أبريل نيسان. وتراجع العائد على أذون خزانة لأجل 266 يوما إلى 13.856 في المئة من 13.964 في المئة في المزاد السابق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)